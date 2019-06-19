19.06.2019 17:00
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Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Aydın

AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Aydın- Muğla yolu Durumlar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çine'den Efeler yönüne giden İbrahim Can Şevik (21) yönetimindeki 48 TR 139 plakalı otomobil, Nevzat Ünal (26) yönetimindeki 09 LZ 877 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada, otomobildeki Gülgün Şevik (56) hayatını kaybederken, sürücü İbrahim Can Şevik ve yanındaki Hasan Kırık (44), Raziye Kırık (41) ile kamyonet sürücüsü Nevzat Ünal ve yanındaki Serhat Kapıkıran (18) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Şevik'in cansız bedeni ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Çine, Aydın, Güncel

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