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Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu: 6 yaralı

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, incir bahçesine uçtu.

08.10.2019 08:01Aydın'da otomobil incir bahçesine uçtu: 6 yaralı
AYDIN'ın Buharkent ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, incir bahçesine uçtu. Kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Denizli- Aydın karayolunun kırsal Savcıllı ve Kızıldere mahallelerinin arasında meydana geldi. Aydın yönüne giden Ebuzer Egemen Dursun (42) yönetimindeki 35 HK 205 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp incir bahçesine uçtu.  Kazada, sürücü Dursun ile yanındaki Havva (39), Adil (7), Abdülaziz (13), Hafsa (7) ve Muhabbet Dursun (74) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Buharkent, Denizli, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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