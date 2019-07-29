Haberler» Güncel» Haber

Aydın'da otomobil şarampole devrildi, baba ile oğlu ve kızı yaralandı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu ve kızı ağır yaralandı.

29.07.2019 21:21 Aydın'da otomobil şarampole devrildi, baba ile oğlu ve kızı yaralandı
AYDIN'ın Çine ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile oğlu ve kızı ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çine Evciler Mahallesi yakınında meydana geldi. Levent Aksu (53) yönetimindeki 06 AC 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Levent Aksu ile otomobildeki oğlu Hikmet Ege Aksu (16) ve kızı Fatma Ece Aksu (11) ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Çine Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Aksu, Çine, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:28   DHA DIŞ - TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da -5 EK
22:28   GAZİANTEP Pazardan aldıkları peynirden zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
22:27   Ailesiyle pikniğe giden yaşlı kadın kayboldu
22:26   Görüntüler sosyal medyayı sallamıştı! Açıklamada dikkat çeken "bebek bezi" detayı
22:26   Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları
22:25   Marmaris'te 2 bacağı kesilmiş bulunan kedi tedavi altına alındı
22:25   İdlib'deki hava saldırılarında ölenlerin sayısı 15'e yükseldi