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Aydın'da otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

Aydın'nın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

01.12.2019 03:22 | Son Güncelleme: 01.12.2019 03:38Aydın'da otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Muğla'dan Aydın istikametine seyreden Burak Kömür (25) yönetimindeki 07 KAR 37 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarında sürücün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarptı.
Çarpmanın ektisiyle otomobil yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra Atatürk İlkokulu duvarına çarparak takla attı.

Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince otomobilden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Kömür'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: AA

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