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Aydın'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir otomobile yapılan silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı.

07.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:46
Aydın'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın 'ın Kuşadası ilçesinde, bir otomobile yapılan silahlı saldırıda iki kardeşten biri öldü diğeri ağır yaralandı.
İddiaya göre Davutlar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde H.E, husumetli olduğu İsmail ve Gökhan Zan kardeşlerin içinde olduğu otomobile tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Zan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan Zan'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinden kaçan H.E. ile yanında bulunan akrabası F.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuşadası, Aydın, Güncel
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