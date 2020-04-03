Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

03.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:10
Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Aydın 'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Park Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kusur (37), refüjde dengesini yitirerek yola düştü.
Zühtü Ş'nin kullandığı 34 BOZ 583 plakalı otomobilin altında kalan Kusur, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasan Kusur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Bulvarı, Germencik, Aydın, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:36: Ahırının en büyük tosununu bağışladı - Haber 21:34: Dünya Gıda Programı'ndan "Sahel'deki insani kriz kontrolden çıkabilir" uyarısı - Haber 21:31: Sağlık çalışanlarından "Evinizde kalın, birlikte başaracağız" paylaşımı - Haber 21:30: Akhisar Dayanışması'na Çiftçilerden Büyük Destek - Haber 21:30: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 21:00: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haber 20:41: Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber