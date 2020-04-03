Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
03.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:10
Park Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hasan Kusur (37), refüjde dengesini yitirerek yola düştü.
Zühtü Ş'nin kullandığı 34 BOZ 583 plakalı otomobilin altında kalan Kusur, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasan Kusur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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