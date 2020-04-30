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Aydın'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü
30.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:56
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sergül Kaya yönetimindeki 35 AKP 874 plakalı otomobil, Aydın-Denizli kara yolu Atça mevkisinde refüjü geçerek karşı yönden gelen Mutlu Demirhan'ın kullandığı 09 ADJ 14 plakalı minibüsle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Sergül Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralanan Demirhan ise 112 Acil Sağlık ekibince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Sultanhisar, Aydın, Güncel, Haber

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