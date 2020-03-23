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Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

23.03.2020 20:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:52
Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Aydın 'ın Çine ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çine'den Aydın istikametine seyreden Dündar Dönmez idaresindeki 09 LK 831 plakalı motosiklet, Sanayi Sitesi kavşağında aynı istikamete seyreden Türkay Demirtaş idaresindeki 48 TV 619 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Cansu Dönmez yaralandı.

Yaralılar Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Aydın, Çine, Güncel

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