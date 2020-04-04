Aydın'da otomobille tır çarpıştı: 3 yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
04.04.2020 08:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:30
Alınan bilgiye göre, Hakan Gelmez yönetimindeki 09 JL 537 plakalı otomobil, Germencik Söke kara yolu Moralı Mahallesi mevkisinde, Mustafa Ali Uygur idaresindeki 09 ACP 824 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Hakan Gelmez, Ayten Gelmez ve Emrah Gelmez yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA