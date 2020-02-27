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Aydın'da özel güvenlik görevlilerine "KAAN" anlatıldı

Aydın'da görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

27.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:44Aydın'da özel güvenlik görevlilerine
'da görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.
Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, KAAN kapsamında ilk olarak özel güvenlik izni alan yerler belirlendi.
Bu kapsamda Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde il genelindeki özel güvenlik görevlilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda, polis başmüfettişleri Saadet Kömüroğlu ve Osman Bahadır, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Turğut ve Özel Güvenlik Şube Müdürü Özgür Selçuk sunum yaptı.
Toplantıya, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı İzmir Bölge Sorumlusu Proje Koordinatörü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettişi Süleyman Kutay da katıldı.

Hidayet Sayın, Polis, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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