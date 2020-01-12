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Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, park halindeki 2 kamyon ile 1 traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.

12.01.2020 02:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 02:16Aydın'da park halindeki 2 kamyon ve traktör yandı
'ın ilçesinde, park halindeki 2 kamyon ile 1 traktör, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi'ndeki fıstık fabrikasında, park halindeki traktör henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede park halindeki 09 LT 990 plakalı kamyon ile plakasız bir kamyona daha sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evciler, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: AA

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