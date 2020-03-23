Aydın'da park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
23.03.2020 01:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 01:32
Aydın 'ın Efeler ilçesinde park halindeki iş makinesine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şaban Aplak (45) idaresindeki 09 KU 335 plakalı otomobil, Dalama Mahallesi yakınlarında park halindeki iş makinesine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aplak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA