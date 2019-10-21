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Aydın'da Pazar günü elektrik kesintisi yapılacak

AYDEM EDAŞ Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 27 Ekim Pazar günü Efeler ve İncirliova ilçelerinde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

21.10.2019 17:55Aydın'da Pazar günü elektrik kesintisi yapılacak
AYDEM EDAŞ Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 27 Ekim Pazar günü Efeler ve İncirliova ilçelerinde 5 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

AYDEM EDAŞ Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 27 Ekim Pazar günü Efeler ve İncirliova'da elektrik kesintisi yapılacağı duyuruldu. AYDEM EDAŞ Aydın İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. 21. Bölge Müdürlüğü (Denizli) Bölge Müdür Yardımcılığı (işletme) Aydın İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğü tarafından Aydın TM'de iletim sistemindeki arıza, onarım ve bakım çalışmasından dolayı; Efeler merkez, tüm mahalleler ve tüm özel trafolu müşteriler, (Umurlu, Serçeköy, Kocagür, Pınardere, İmamköy, Emirdoğan, Çayyüzü, Musluca, Terziler, Işıklı, Kuyulu, Şevketiye, Kadıköy, Merkez Yeniköy, Kardeşkö, Kızılcaköy, Balıkköy Su Arıtma Tesisi, Baltaköy, Sıralılar, Tepeköy, Aydın Linyit Kömür İşletmesi, Gölhisar, Şahnalı, Yağcılar, Mesutlu, Armutlu, Kozalaklı, Karahayıt, Dereköy, Dalama Yeniköy, Dalama, Alanlı, Kırıklar, Gödrenli, Kuloğulları, Kuyucular, İlyasdere, Eğrikavak mahalleleri hariç) Astim Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde bulunan tüm özel trafolu müşteriler, Aydın Organize Sanayi Bölgesi ve çevresinde bulunan tüm özel trafolu müşteriler, Dora-2 Elektrik Üretim Santrali, KEN-3 Elektrik Üretim Santrali, Alp Elektronik, 3S Kale Elektrik Üretim A.Ş., Karkey Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. Şerefli GES, Efeler GES, Aydın BŞB GES, Eman Ege Bio Eüaş ile İncirliova ilçesine bağlı Beyköy, Şirindere, Köprüovası ve Karagözler Mahallesi'nde saat: 07.00 ila 12.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. " - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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