Aydın'da Pikapla Çarpışan Motorlu Bisikletin Sürücüsü Öldü

Aydın
'ın Germencik
ilçesinde pikapla çarpışan motorlu bisikletin sürücüsü öldü.
Zeki Madan'ın (76) kullandığı motorlu bisiklet Alangüllü köprüsü mevkisinde Cihan Özgür yönetimindeki 35 YFU 33 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Madan olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Germencik Atatürk
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Madan, burada yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı. Madan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir
Adli Tip Kurumuna gönderildi.
Germencik,Aydın
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:47