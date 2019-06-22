22.06.2019 20:04
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Aydın'da polisin "Dur" ihtarına uymayan kamyonetten uyuşturucu çıktı

Aydın

Aydın'da polisin "Dur" ihtarına uymayan kamyonette uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın 'da polisin "Dur" ihtarına uymayan kamyonette uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde 48 LD 393 plakalı şüpheli kamyoneti durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin sürücüsü, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Kamyonet sürücüsü V.G. ile araçtaki R.A. gözaltına alındı.
Kamyonette yapılan aramada, 25 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA
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