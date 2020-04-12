Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydın'da polisten 12 yaşına basan çocuğa pastalı doğum günü sürprizi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde polis ekipleri, ziyaret ettikleri 12 yaşındaki çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı.

12.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:54
Aydın'da polisten 12 yaşına basan çocuğa pastalı doğum günü sürprizi
Aydın 'ın Yenipazar ilçesinde polis ekipleri, ziyaret ettikleri 12 yaşındaki çocuğa pastalı doğum günü sürprizi yaptı.
Hükümet Mahallesinde oturan Oğuzhan Akarman'ın ailesi, evlatlarının 12. yaş gününü pastayla kutlamak istedi.
Sokağa çıkma yasağından dolayı 155'i arayıp yardım isteyen ailenin talebini geri çevirmeyen polis harekete geçti.
Ekip pasta alarak Akarman'ın evinin bulunduğu sokağa girdi. Siren çalarak Akarman'ı evinin önüne çağıran polis ekibi, araç megafonuyla "Nice yaşlara Oğuzhan" anonsu yaptı.
Karşısında doğum gününü kutlayan polis ve bekçileri görünce şaşıran Oğuzhan, hazırlanan sürpriz için kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yenipazar, Polis, Aydın, Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

kultur-sanat Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı Haberler
Bakan Koca, güzel haberi verdi! Entübe durumdaki hasta sayısı azaldı
Yasak onlara yaradı! Bodrum sahillerinde ilk kez görüntülendi Haberler
Yasak onlara yaradı! Bodrum sahillerinde ilk kez görüntülendi
Haberler ›› kultur-sanat ››Aydın'da polisten 12 yaşına basan çocuğa pastalı doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

20:19: Korona korkusu ölüm getirdi - Haberler 20:17: Jandarma'dan kıraathaneye baskın: 7 gözaltı - Haberler 20:17: Boğazda faciadan dönüldü...Makine arızası yapan ham petrol gemisi denizde sürüklendi - Haberler 20:14: Ünlü söz yazarının ağabeyi korona kurbanı - Haberler 20:11: Joe Biden hakkında cinsel taciz suçlaması - Haberler 19:09: Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu