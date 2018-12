11 Aralık 2018 Salı 10:02



Türkiye'nin en önemli narenciye üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da portakal hasadı başladı. Mandalinada ürünün önemli bir kısmını Akdeniz meyve sineği nedeniyle kaybeden narenciye üreticisi portakal da ürün kaybına uğramamak için hasada erken başladı.Kuyucak ilçesinde portakal hasadına başlayan çiftçilerden Ahmet Kurban, birlik olamayıp kooperatif sistemini hayata geçiremeyen çiftçilerin bu yıl da aracıya çalışmak zorunda olduğunu belirterek tarladan 30 kuruşa alınan portakalın bu yıl da pazar tezgahına ulaşıncaya kadar 1,5-2 TL'ye ulaştığını her zaman üreticinin değil aracının kazandığını söyledi.Bu yıl rekoltenin iyi olduğunu ancak, Akdeniz meyve sineği zararlısı nedeniyle mücadele şartlarının hem zor hem de masraflı olduğunu belirten Ahmet Kurban, narenciye yetiştiricisinin meteoroloji raporları doğrultusunda hasat sezonuna erken başladığını söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü durumlarda narenciyeye soğuk vurduğunu belirten Ahmet Kurban, "Hava sıcaklığı eksiye düşmeden hasada başladık. Şu anda fiyatlar 30 kuruş ile 1 lira arasında değiştiği için imkanı olan herkes ürününü toplayıp depoda saklıyor. Mevcut fiyatlarla satışı yapılan ürün üreticisinin mazot, gübre ve işçilik maliyetini bile karşılamaz" dedi."Girdi maliyetleri her yıl yükseliyor fiyatlar yerinde duruyor"İdareciler ve siyasetçiler tarafından sürekli tavsiye edilen çiftçiliği icra edenlerin durumunun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirten Elmas Yaprak isimli üretici ise geçen yıllarda toptan kilosu 1.5 TL'ye satılan portakalın bu yıl toptan 50 kuruşa satıldığını belirterek "Bizim maliyetler her geçen gün artıyor, ürün fiyatı ise düşüyor. Emeğimizin karşılığını alabilmemiz için fiyat 1.5 TL olmalıdır. İşin garip tarafı bizden 50 kuruşa alınan ürün Pazar tezgahında 2-2,5 TL'ye tüketiciye ulaşmasıdır. Aradaki bu fark kapatılmadıkça ne üreticinin ne de tüketicinin yüzü güler. Bizler Türkiye'nin en kaliteli ürününü yetiştiriyoruz ama üretici de tüketici de mağdur. Türkiye'de her zaman aracı kazanıyor. Bu sisteme son verilmelidir" dedi.Başta Rusya olmak üzere dünyanın değişik ülkelerine ihraç edilen portakalların aynı zamanda şifa deposu olduğu özellikle kış hastalıklarına karşı vücudun direncini arttırdığı için bolca tüketilmesi tavsiye ediliyor.Portakal toplama işinde çalışan kadınlara 60-80 TL arasında erkeklere de maharetine göre 100-120 TL civarında gündelik yevmiye verildiği belirtildi. - AYDIN