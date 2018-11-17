Aydın'da Prematüre Bebekler İçin Pasta Kesildi

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:11



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:11

17 Kasım Dünya Prematüre günü kapsamında Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi konferans salonunda düzenlenen etkinlikte bebekler ve aieleri için pasta kesildi.Dünya prematüre günü etkinliği kapsamında düzenlenen etkinlikte, Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Suzan Şahin'in prematüre doğum hakkında bilgilendirme yapması ve slayt sunumunun ardından program, prematüre doğan bebeklerin anne ve babalarının duygusal paylaşımları ile devam etti. Yenidoğan Yoğun Bakım personeline plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Prematüre doğan bebekler ve aileleri ile birlikte pasta kesildi.Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferdi Güneş etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk defa 2008 yılında Avrupa'da ebeveynler tarafından kutlanan prematüre günü 2010 yılında alınan kararla 17 Kasım'da kutlanmaya başlandı. 2011 yılından itibaren de 60 ülkede kutlanmaya başlanmış, Prematüre bebekler hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla her yıl 17 Kasım Dünya Prematüre günü olarak kutlanmaktadır. Bizde hastanemizde böyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.Düzenlenen etkinliğe Başhekim Uzm.Dr. Ferdi Güneş, hastane yöneticileri ve personelinin yanı sıra Prematüre bebek, anne ve babaları ile yakınları katıldı. - AYDIN