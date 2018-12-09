Aydın'da Rahatsızlanan 1 Yaşındaki Ali Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Karpuzlu
ilçesinde, Kemal ve Gizem Eroğlu çiftinin 1 yaşındaki Ali, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Gölcük
Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Kemal ve Gizem Eroğlu çiftinin 1 yaşındaki bebeği Ali Eroğlu
, henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlanınca, çift durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Minik Ali'nin ölümü yakınlarını yasa boğarken, bebeğin 4 gün sonra 1 yaşına gireceği öğrenildi. Ali Eroğlu'nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Bebeğin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Aydın
Sabah,Ali Eroğlu,Karpuzlu,Aydın
09 Aralık 2018 Pazar 21:16