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Aydın'da resmi belgede sahtecilik yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

23.08.2019 16:55 Aydın'da resmi belgede sahtecilik yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Sultanhisar'da haciz yakalamalı araçları yedi emin deposundan çıkartarak resmi belgede sahtecilik yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda yedi emin deposundan çıkartılan 6 adet çeşitli markalarda otomobil ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler A.K ve H.Ç sevk edildikleri adli merciler tarafından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN

Sultanhisar, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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