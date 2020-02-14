Haberler » Güncel » Aydın'da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı - Haber

Aydın'da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki 429 yıllık Hacı Ali Ağa Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.

14.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:35Aydın'da restorasyonu tamamlanan 429 yıllık cami ibadete açıldı
'ın ilçesindeki 429 yıllık Hacı Ali Ağa Camisi, restorasyonun ardından ibadete açıldı.
Yaylalı Mahallesi Caddesi'nde restorasyonu tamamlanan Hacı Ali Ağa Camisi'nin ibadete açılması dolayısıyla İlçe Müftüsü Mehmet Karatuğ tarafından cuma namazı öncesi dua edildi.
Karatuğ, restorasyonun çok güzel yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Cami hakkında AA muhabirine açıklama yapan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü sanat tarihçisi Hüseyin Yıldırım, caminin bölgenin en değerli ve güzel ibadethanelerinden olduğunu, kitabelerden yola çıkarak 1591 yılında yapıldığının tahmin edildiğini söyledi.
Yıldırım, camide 2018 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Caminin 4 kitabesi mevcuttur. En eskisi olan kuzeydeki çeşmenin üzerindeki kitabeye göre caminin 1591 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Çeşitli dönemlerde deprem ya da doğal afetlerden kaynaklı oluşan hasarlar onarılmıştır. Cami Hacı Mollazade Vakfına bağlı bir camidir. En önemli özelliği içindeki nebati ve geometri süslemeleridir. 19. yüzyılda cami tekrar onarım geçirdiği için o dönemin en önemli özelliklerine göre tekrar inşa edilmiş ve bu halini almıştır."

Buharkent, Karacasu, Tavas, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14:23  Kakofoni nasıl yazılır? TDK'ya göre kakafoni mi, kakofoni mi?
14:14  2020 ABD Başkanlık Seçimleri ne zaman? Amerika seçimlerinde başkan adayları kimler?
11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
14.02.2020 15:40:24