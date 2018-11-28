Aydın'da Sağanak

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:28



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:28

Aydın'ın Efeler ve İncirliova ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları oluştu.Kentte sabah etkisini artıran yağış sonrası Efeler ilçesindeki Çeştepe ve Yedi Eylül mahalleleriyle İncirliova ilçesindeki Acarlar Mahallesi'nde bazı ev, iş yeri ve depoları su bastı.Zeybek, Efeler, Osman Yozgatlı, Adnan Menderes, Çeştepe, Orta ve Işıklı mahallelerindeki yollar ile Doğu Gazi Bulvarı üzerinde oluşan su birikintileri, trafikte aksamalara neden oldu.Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir kara yollarında da trafikteki aksamalar nedeniyle takviye trafik ekipleri görevlendirildi.Öte yandan Havaalanı Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Suzan Çelik'in kullandığı 09 DK 114 plakalı otomobil, Muammer Akyol'un kullandığı 43 FR 241 plakalı kamyon ile çarpıştı.Kazada yaralanan ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Sağanak devam edecekMeteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün yaptığı ölçümlere göre Aydın, son 24 saatte metrekare başına 50,3 kilogram yağış aldı.Bölgedeki sağanağın yarın ve ertesi gün de etkisini sürdürmesi bekleniyor.