29.06.2019 00:49
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Aydın'da sağanak yağış

Nazilli ilçesinde meydana gelen sağanak yağışta 2 kişi yaralandı.

Nazilli ilçesinde meydana gelen sağanak yağışta 2 kişi yaralandı.
Kırsal Mescitli Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve ahırları su bastı. Köklük mevkisinde derenin taşması sonucu Pirlibey Mahallesi'ne ulaşım aksadı. Su baskınları nedeniyle yaralanan iki kişi Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları devam ediyor.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan , mahalleyi ziyaret ederek ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra açıklama yapan Özcan, "Taşkınlar sonucu birçok hayvan damında hasar meydana gelmiş. Çok şükür can kaybımız yok. Ekiplerimiz özverili şekilde müdahale ederek bölgede çalışma gerçekleştiriyor." dedi.
Mahalle sakinlerinden Ali Çetinkaya ise 53 yaşında olduğunu ilk kez böyle bir afetle karşılaştıklarını, maddi hasar dışında olası bir can kaybı yaşanmamasının büyük teselli olduğunu söyledi.Aydın'da sağanak yağış
Kaynak: AA
Pirlibey , Nazilli , Güncel

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