Aydın'da Sahte İçki Operasyonu

Kaynak: İHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan materyal ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 180 litre etilalkol, 175 litre sahte/kaçak içki, 2 bin 690 adet şişe kapağı, 1824 adet sahte TAPDK bandrolleri, 960 adet boş içki şişesi, 3,5 top şişe üzerine yapıştırılan etiket, 1,4 litre anason, çeşitli markalarda sahte bandrollü 28 şişe sahte/kaçak içki ve 1 şişe bandrolsüz içki ele geçirildi.Aydın ve İzmir'de polisin yaptığı eş zamanlı operasyon sonucu olayla ilgili olarak Aydın'da 2, İzmir'de 1 şahıs yakalanırken, 1 firari şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Yakalanan 3 şahıs ise sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - AYDIN