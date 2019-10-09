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Aydın'da sahte içki operasyonunda 9 gözaltı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 16 bin 927 litre sahte içki ile ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1'i kurusıkı 2 tabanca ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 14:02Aydın'da sahte içki operasyonunda 9 gözaltı
AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, çeşitli türlerde toplam 16 bin 927 litre sahte içki ile ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1'i kurusıkı 2 tabanca ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak ilçesinde sahte içki kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 16 bin 750 litre şarap, 50 litre rakı, 32 litre votka, 85 litre likör, 24 litre etil alkol, ruhsatsız 4 av tüfeği ile 1'i kurusıkı 2 tabanca, 31 adet mermi ve ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Kuyucak, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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