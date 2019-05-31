Aydın'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Aydın
'ın Söke
ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi
nedeniyle Söke Müftülüğü tarafından ziyarete açıldı.
Söke Koca Camii'de öğle namazından sonra Söke Din Görevlileri Derneği Başkanı Hafız Keramettin Temiz ve beraberindeki din görevlileriyle tekbir ve salavat getirilerek ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Keramettin Temiz, gazetecilere açıklamasında her yıl ramazan ayında Sakal-ı Şerif'in ziyarete açıldığını belirterek, "Allah'u Teala bize bir Kur'an gönderdi ve O'nu açıklayıcı bir elçi gönderdi. Rabbim bizlere Peygamber Efendimizin yolunda sağlam adımlar atmayı nasip eylesin. Hazreti Resulullah'ın yolundan asla ayrılmamayı ve Kur'an-ı Kerim ile amel etmeyi nasip eylesin." dedi.
Kaynak: AA
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