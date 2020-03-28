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Aydın'da şehirler arası yolculuğa yönelik önlemler

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, bugün saat 17.00 itibariyle şehirler arası otobüs yolculuklarının durdurulacağını duyurdu.

28.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:14
Aydın'da şehirler arası yolculuğa yönelik önlemler
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, bugün saat 17.00 itibariyle şehirler arası otobüs yolculuklarının durdurulacağını duyurdu.
İl Koordinasyon Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantılarından alınan kararlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Köşger, saat 17.00 itibariyle şehirlerarası otobüs yolculuklarının durdurulacağını, yalnızca ağır hasta olan, bir doktor tarafından başka bir hastaneye sevk edilen, birinci derecede akrabası vefat edenler ve son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri olmayanların izin belgesiyle seyahat edebileceklerini açıkladı.
Köşger, açıklamasında "Bu kural, ikameti farklı illerde olan çalışanları da kapsamaktadır. Özel araçla seyahat serbest olmakla birlikte tavsiye edilmemektedir. Şehrimize giriş ve çıkışlarda ve yol boyunca sağlık ve güvenlik güvenlik görevlilerimiz seyahat izin belgesi ve sağlık kontrolü yapacaklardır. Seyahat izin belgeleri terminallerde oluşturulacak bürolarda alınacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel

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