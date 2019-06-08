Aydın'da şehit asker mezarı başında anıldı

Hakkari
'de 1995 yılında şehit olan Piyade
Onbaşı Yakup Karakuş, silah arkadaşları tarafından Nazilli
ilçesindeki mezarı başında anıldı. Aydın
'ın Nazilli ilçesinden vatani görevini yapmak için Hakkari'ye giden ve tezkeresine 6 gün kala 17 Mart 1995 tarihinde terör örgütü PKK
'ya karşı yürütülen operasyonda halatla dereyi geçmeye çalışırken düşüp şehit olan Karakuş'un 22 silah arkadaşı, Aydın'da bir araya geldi.
Şehidin annesi Saliha Karakuş'u (68) Kahvederesi Mahallesindeki evinde ziyaret eden silah arkadaşları, mahalle mezarlığındaki Yakup Karakuş'un kabri başında dualar okudu. Anne
Karakuş, 24 yıldan bu yana oğlunu her daim yanında hissettiğini belirterek, "Bu bayram günlerinde oğlumun silah arkadaşları ziyarete geldi. Çok duygulandım, Allah onlardan razı olsun." dedi.
Grup adına açıklama yapan Musa Karademir ise sosyal medya aracılığıyla bir grup oluşturarak asker arkadaşları olarak bir araya geldiklerini belirterek, "Tarifi zor bir duygu, yaşamak lazım. Biz yıllar sonra bu duyguyu bir nebze de olsa tekrar Yakup kardeşimiz sayesinde yaşadık. Annemizin elini öperek hayır duasını aldık. Aradan geçen 24 sene sonra kardeşimle, silah arkadaşlarımla buluştum. Şu an askere aynı yerde, aynı arkadaşlarınla gider misin deseler arkama bile bakmam giderim." diye konuştu.
Kaynak: AA
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