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Aydın'da semt pazarlarına sosyal mesafe düzeni

Aydın'da Efeler Belediyesi tarafından ilin en büyük pazarı olan Salı Pazarı'nda sosyal mesafenin korunması amacıyla pazarcıların birer hafta arayla tezgah açması şartı getirildi.

08.04.2020 08:35 | Son Güncelleme: 08.04.2020 08:35
Aydın'da semt pazarlarına sosyal mesafe düzeni
Aydın 'da Efeler Belediyesi tarafından ilin en büyük pazarı olan Salı Pazarı'nda sosyal mesafenin korunması amacıyla pazarcıların birer hafta arayla tezgah açması şartı getirildi. Bu kapsamda pazarcılar numaralandırılırken numarası tek olan pazarcılar bir hafta, çift olan pazarcıların ise diğer hafta olmak üzere Haziran ayı sonuna kadar dönüşümlü tezgah açacakları belirtildi.

Efeler Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Salı Pazarı'nda yeri olan tüm esnaflara konuyla ilgili tebligat yapıldı. Uygulama ile tezgahlar arasındaki mesafenin en az 3 metre olacak şekilde Pazar yerinde yeniden düzenleme yapıldığı belirtilirken Belediye ekipleri yeni uygulamaya İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda geçildiğini belirttiler.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce kişinin ölümüne neden olan Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında tedbir ve önlem çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirten Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince pazarcı esnafına dağıtılan tebligatta "Korona virüs salgını nedeniyle gerek İller İdaresi ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda pazar yerlerinde mesafe kurallarına uyulması şartı (en yakın tezgah uzaklığı mesafesi 3 metre olma şartı) ile tek rakamların ve çift rakamların aynı günlerde sergi açması uygulamasına geçilmiştir. Zabıta memurları tarafından verilen numaralarınızdan tek/çift olması durumuna göre belirtilen tarihlerde adınıza tahsis edilmiş parsel ve sokakta sergi açmanız başka bir alanda kesinlikle sergi açmamanız gerekmektedir. Aksi takdirde 1583 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu muhalefetten hakkınızda yasal işlem yapılacağı huşusunu bilgilerinize rica ederim" denildi.

Bu kapsamda tek numaralı olan pazarcı manav esnafının 14-28 Nisan 12-26 Mayıs 9-23 Haziran 2020 tarihlerinde Salı pazarında tezgah açabileceği, çift numaralı olanların ise 21 Nisan 5-19 Mayıs 2-16-30 Haziran 2020 tarihlerinde tezgah açabileceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Efeler, Aydın, Güncel
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