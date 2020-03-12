Aydın'da silahlı kavga: 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
12.03.2020 02:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 02:22
Aydın 'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi Namık Gedik Caddesinde Hüsamettin. C. ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsamettin C. av tüfeği ile yaralandı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Polis olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Hamitabat Mahallesi Namık Gedik Caddesinde Hüsamettin. C. ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüsamettin C. av tüfeği ile yaralandı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Polis olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Manşet
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