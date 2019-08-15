Haberler» Güncel» Haber

Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü

Aydın'ın Efeler ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada biri kadın, iki kişi vurularak öldürüldü.

15.08.2019 11:17 Aydın'da silahlı kavga: 2 ölü
Aydın'ın Efeler ilçesinde parkta çıkan silahlı kavgada biri kadın, iki kişi vurularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkında Ekim Türkmen, Merve Kotan ve M.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.G, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Türkmen ve Kotan'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Türkmen ve Kotan'ın öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri şüpheli M.G'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle gözaltına aldı.
Türkmen ve Kotan'ın cesetleri otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:20   Yolunu şaşıran rakun 5 günlük takibin ardından yakalandı
13:19   Denizli'de deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları başladı
13:19   Ankara Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sierra Leone mevkidaşı Nabeela Tunis ile ortak basın toplantısı...
13:18   Türk-İş Genel Başkanı Atalay: "Ülkeyi, işçiyi satanlar, iftira atanlar esas alçak onlardır"
13:17   Chelsea, İstanbul'dan ayrıldı
13:17   Eskişehir'de ziynet eşyası ve kurban eti hırsızlığı
13:17   Büyükşehir Belediyesinden Kurban Bayramı'nda yoğun mesai