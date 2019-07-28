Haberler» Güncel» Haber

Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

28.07.2019 01:37 Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 7 Eylül Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B.(33) ile E.B. (31), pompalı tüfekle N.A. (32), E.A. (52) ve K.Ç'yi (28) yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Germencik, Eylül, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:12   Fatih'te otel odasındaki cinayet
02:11   Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87 kişinin öldüğü açıklandı
01:56   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
01:53   Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları hastaneyi vurdu: 5 ölü
01:50   Haluk Levent'ten "kelebek çocuk" Elfida'ya sürpriz doğum günü
01:49   Ankara'da 46 düzensiz göçmen sınır dışı edilecek
01:37   Aydın'da silahlı kavga: 3 yaralı