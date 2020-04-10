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Aydın'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir apartman dairesinde alkol alıp iskambil oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.

10.04.2020 01:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:10
Aydın'da sosyal mesafe kurallarını ihlal edenlere ceza
Aydın 'ın Nazilli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak bir apartman dairesinde alkol alıp iskambil oynayan 13 kişiye toplam 40 bin 950 lira cezai işlem uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'nde bir evde alkol alıp iskambil oynayan kişilerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese giden ekipler, 13 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için, ev sahibine ise "yer ve imkan sağlama" suçundan toplam 40 bin 950 lira cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Nazilli, Aydın, Güncel
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