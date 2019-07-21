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Aydın'da şüpheli ölüm

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kafası taşla ezilen ve vücudunda bıçak yarası olan bir kişinin cesedi bulundu.

21.07.2019 14:14 Aydın
Aydın'ın Köşk ilçesinde, kafası taşla ezilen ve vücudunda bıçak yarası olan bir kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Taşköprü mevkisinde, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Başının taşla ezildiği ve vücudunda bıçak yarası tespit edilen cesedin üzerinden Muhammet Biçer'e (42) ait kimlik çıktı.
Biçer'in cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Biçer'in ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Çarşı Mahallesi, Aydın, Köşk, Güncel

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