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Aydın'da tahliye hazırlıkları başladı

Aydın'da tahliye hazırlıkları başladı Açık cezaevinde kalanlar 31 Mayıs'a kadar izinli, kapalı cezaevinde kalanların dosyaları inceleniyor Korona virüsü salgını nedeniyle TBMM'de kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen 'İnfaz Kanunu' kapsamında Aydın'daki cezaevlerinde tahliye...

14.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:20
Aydın 'da tahliye hazırlıkları başladı
Açık cezaevinde kalanlar 31 Mayıs'a kadar izinli, kapalı cezaevinde kalanların dosyaları inceleniyor
AYDIN - Korona virüsü salgını nedeniyle TBMM'de kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilen 'İnfaz Kanunu' kapsamında Aydın'daki cezaevlerinde tahliye çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan hükümlülerden yaklaşık 950 kişinin dosyası üzerinde işlem yapılacağı öğrenildi.
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek Cumhurbaşkanlığına gönderilmesinin ardından bir yandan heyecanlı bir bekleyiş başlarken diğer yandan da Adalet Bakanlığı ekiplerince çalışmalara başlandı.
Yasa kapsamında Aydın E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan hükümlülerden yaklaşık yaklaşık 900 dosya üzerinde inceleme yapılacağı, incelemeleri tamamlanıp şartları tutan hükümlülerin tahliye edileceği öğrenildi.
Aydın'da güvenlik güçleri cezaevi önünde akşam saatlerinden itibaren tedbir ve güvenlik önlemlerini yoğunlaştırırken tahliyesi beklenen hükümlülerin ailelerinin korona virüsü tedbirleri kapsamında cezaevlerinin önüne gelmemesi istenildi. Hükümlülerin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca tahsis edilecek araçlarla ailelerine teslim edileceği öğrenildi.
Açık cezaevindekiler 31 Mayıs'a kadar izinli
Tahliyelere ilişkin çalışmalar kapalı cezaevindekiler için devam ederken, açık cezaevinde kalanların ise 31 Mayıs'a kadar izinli sayılacağı bunların da Korona virüsü ile tedbirler kapsamında evlerine teslim edileceği öğrenildi. Aydın’da tahliye hazırlıkları başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Genel
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