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Aydın'da tanınmamak için etek giyen 3 hırsız yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir marketten etek giyerek hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 erkek şüpheli tutuklandı.

13.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:46Aydın'da tanınmamak için etek giyen 3 hırsız yakalandı
'ın ilçesinde, bir marketten etek giyerek hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 erkek şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Zeybek Mahallesinde bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.G, S.B. ve Y.Y. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.Y'nin aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tanınmamak için etek giydikleri ve başlarını kapüşonla örttükleri görülen şüpheliler, marketin ön kapısını taşla kırıp içerideki 2 yazar kasayı alarak uzaklaşıyor.

Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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