Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın
'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 90 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar
, Kuyucak
ve Nazilli
ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 90 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen halka ele geçirildi.
Ev ve iş yerlerindeki dijital materyallere de el konuldu.
Aydın