16 Kasım 2018, 09:52
»»

Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın

Aydın'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 90 sikke ele geçirildi.

Aydın'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 90 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenipazar, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 90 sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı belirtilen halka ele geçirildi.

Ev ve iş yerlerindeki dijital materyallere de el konuldu. Aydın
16 Kasım 2018 Cuma 09:52