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Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

01.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:31

'da, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.

ilçesine bağlı Kargılık Küme Evler'de Hikmet Ç, kardeşi İsmetullah Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet Ç, av tüfeğiyle ateş etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan İsmetullah Ç, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince yakalandı. Tartışmanın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı

Sultanhisar, Aydın, Güncel

Kaynak: AA


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