Arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şahıs yakalandı

Aydın 'da, tartıştığı kardeşini av tüfeğiyle öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Sultanhisar ilçesine bağlı Kargılık Küme Evler'de Hikmet Ç, kardeşi İsmetullah Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet Ç, av tüfeğiyle ateş etti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan İsmetullah Ç, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Olay yerinden kaçan katil zanlısı, polis ekiplerince yakalandı. Tartışmanın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığı iddia edildi.