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Aydın'da 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

30.09.2019 12:54Aydın'da 'Temel İlk Yardım Eğitimi' verildi
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik Temel İlkyardım Eğitimi verildi.

İlkyardım eğitmenleri Prm.Fatoş Ünal, Prm. Ahmet Sinan Özsarı ve ATT Esra Erkeç tarafından verilen 'Temel İlkyardım Eğitimi' iki gün sürerken, eğitime 20 personel katıldı. Verilen eğitimde genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. - AYDIN

İl Sağlık Müdürlüğü, Ahmet Sinan, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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