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Aydın'da terör operasyonu

Aydın'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

01.09.2019 20:42 Aydın'da terör operasyonu
Aydın'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada dijital verilere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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