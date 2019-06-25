25.06.2019 10:32
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Aydın'da terör operasyonu; 9 gözaltı

Aydın

Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın merkezli 2 ilde yürütülen Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aydın ve İzmir 'de terör örgütü Hizb-ut Tahrir adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda İzmir'de 2, Didim 'de 4, Nazilli 'de 1 ve Efeler ilçesinde 2 kişi gözaltına alındı. Adresteki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere Aydın İl Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü. - AYDIN
Kaynak: İHA
Aydın , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:17 Şırnak'ta silah kaçakçılarına darbe
12:12 Terzinin ölümünde büyük şüphe: Bir kadın iş yerine girip 10 dakika sonra hızla uzaklaşmış
12:11 Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
12:04 ABD Başkonsolosluğunda güvenlik görevlisi olarak görev yapan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk...
12:03 Kaybolan koyunları jandarma buldu
11:55 Aydın'da FETÖ operasyonu
11:52 Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi