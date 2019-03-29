Aydın'da Terör Örgütü Üyesi 1 Zanlı Yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın
'ın Didim
ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan denetimler sırasında; hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ü. isimli zanlı yakalandı.
Emniyete alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkartılan E.Ü., evk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN
Didim, Aydın, 3. Sayfa
Kaynak: İHA