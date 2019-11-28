Haberler » Güncel » Aydın'da tıp öğrencileri beyaz önlükleri ile kadına karşı şiddete 'dur' dedi - Haber

Aydın'da tıp öğrencileri beyaz önlükleri ile kadına karşı şiddete 'dur' dedi

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile Forum Aydın tarafından 'kadına yönelik şiddetle mücadele haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik kadın-erkek yüzlerce kişiden destek gördü.

28.11.2019 15:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:26Aydın'da tıp öğrencileri beyaz önlükleri ile kadına karşı şiddete 'dur' dedi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile Forum tarafından 'kadına yönelik şiddetle mücadele haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik kadın-erkek yüzlerce kişiden destek gördü. Etkinlikte şiddete maruz kalan kadınların durumları da temsili olarak canlandırılırken, Tıp Fakültesi öğrencileri kadına yönelik şiddete beyaz önlükleri ile 'dur' dedi.

Forum Aydın Zeytin Meydanı'ndan gerçekleştirilen etkinliğe kadın-erkek yüzlerce vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte ADÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinden oluşan Avrupa Tıp Topluluğu Aydın (EMSA) grubu öğrencileri ADÜ Tıp Müzik Topluluğu öğrencileri hem gösteri yaptı hem de konser verdi.

Kadının değerinin de değişik şekillerde anlatıldığı etkinlikte geleceğin doktorları sık sık Neşet Ertaş'ın "Kadın insandır, biz insanoğlu" sözünü kullandılar.

Forum Alışveriş merkezi olarak sadece bir alış veriş merkezi değil sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren bir merkez olduklarını belirten Forum Aydın Yöneticilerinden Ceyda Durak, "Toplumu ayakta tutan ailenin temel taşı olan kadınların günümüzde yaşadığı sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Sosyal sorumluluğumuzun farkında olarak, bu etkinliklere mutlulukla ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Programı yapan Tıp Fakültesi öğrencileri adına konuşan EMSA Aydın Direktörleri Tarık Yıldız ve Özge Ertürk ise toplumdaki sorunlara duyarlı kalmak adına bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirterek "Kadına yönelik şiddet toplumun en önemli sorunlarından biri haline geldi. Bu nedenle bu yıl bu konuyu işledik" diyerek kendilerine ev sahipliği yapıp her türlü desteği veren Forum Aydın'a teşekkür ettiler.

"8 yılda 1 milyon 198 bin 402 dava açıldı"

Programı hazırlarken çeşitli araştırmalar da yaptıklarını ve 2019 yılında 300'e yakın kadının öldürüldüğünü ifade eden EMSA Aydın Direktörleri Tarık Yıldız ve Özge Ertürk "Ülkemizde yaşanan pek çok sıkıntının temelinde kadınların uğradığı şiddet geliyor. İşin üzücü yanı ise kadına yönelik şiddetin giderek artmasıdır. Yapılan bir araştırmaya göre; 2010 yılında ülkemizde 44 bin 461 dava açılırken, bu sayı 2017 yılında 207 bin 233'e yükselmiş. 2010 ile 2017 yıllarında bir erkekten şiddet gördüğü için mahkemeye başvuran kadın sayısı ise 1 milyon 198 bin 402 kişi. Baş tacı olması gereken kadınlarımıza verilen değerin bu olmaması gerekiyor" diye konuştular. - AYDIN

Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı: 4 yaralı
16:02 İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli
16:02 TDP ekipleri vatandaşları asayiş konularında bilgilendirdi
15:58 AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Ağrı Emniyet Müdürü Özen'i misafir etti
15:58 Beşiktaş Tersanesi Yunanistan'da ofis açtı
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
13:09 İnternet satışıyla başlayan genç kadın, milyonluk şirket kurdu
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 16:04:25