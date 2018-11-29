Aydın'da Tıp Öğrencileri 'Sağlık Turnesi'ne Çıktı

29 Kasım 2018 Perşembe 09:40



29 Kasım 2018 Perşembe 09:40

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Öğrencileri Topluluğu ve Aydın Adnan Menderes Tıp Öğrencileri Birliği dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için 'sağlık turnesi' düzenledi. Germencik ilçesine bağlı dağ köylerinde gerçekleştirilen sağlık turnesinde öğrenciler kırsal alanda yaşayan vatandaşlara sağlıklı yaşam hakkında bilgiler verip vatandaşların tansiyon ve kan şekerlerini ölçtü.ADÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim gören 40 öğrencinin katılımıyla Germencik ilçesine bağlı kırsal Dağyeni, Dampınar ve Habibler köylerinde gerçekleştirilen 'Sağlık Turnesi'nde tıp öğrencileri vatandaşları bilgilendirdi. Turne kapsamında köylülerin tansiyonu ve kan şekeri ölçülürken bir yandan da vücut kitle indeksi hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 400 kişi taramadan geçirilirken taramalarda diyabet hastası olduğunu bilmeyen 72 kişide yüksek şekere rastlandığı belirtildi. Köylerde yaşayan vatandaşlar akılcı ilaç kullanımı konusunda da bilinçlendirilirken, köyde yaşayıp büyüyünce doktor olmak isteyen çocuklara da köyde doktor önlüğü giydirildi.Sağlık Turnesi'nin oldukça verimli geçtiğini ve tıp öğrencileri ile kırsal alanda yaşayan vatandaşların kaynaştığını belirten ADÜ Tıp Öğrencileri Topluluğu Bahadır Haytabey ve Sağlık Turnesi Koordinatörü Nafiz Gedik tıp öğrencileri olarak bu tür sosyal projelere devam edeceklerini belirttiler. - AYDIN