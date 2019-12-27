Haberler » Güncel » Aydın'da tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi - Haber

Aydın'da tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde tırın dorsesine yüklenen yaklaşık 10 metrelik çimento silosu, yola devrildi.

27.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:46 Aydın'da tırın dorsesindeki çimento silosu yola devrildi
'ın ilçesinde tırın dorsesine yüklenen yaklaşık 10 metrelik çimento silosu, yola devrildi.
Bir çimento tesisinden Gökhan Öz'ün kullandığı 35 AJ 4652 plakalı tıra yüklenen çimento silosu, Söke - Aydın kara yolunda Novada Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yola düştü.
Yaklaşık 10 metre uzunluk ve 4 metre genişliğindeki silo, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada yolda seyreden diğer sürücülerin dikkati, kaza olmasını engelledi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda emniyet ekipleri, önlem aldı.

Aydın, Söke, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:48   Gemlik'te yerli otomobil sevinci - Haber
18:45   Bakan Albayrak: "Güçlü ve büyük Türkiye noktasında hedeflerimize ulaşacağız" - Haber
18:44   TBB ile Türkiye Adalet Akademisi arasında ortak eğitim protokolü - Haber
18:42   İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yerli ve milli otomobil paylaşımı - Haber
18:38   Osmancık İlçe Emniyet Müdürü'ne Durhasan Güngör atandı - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
27.12.2019 18:51:56