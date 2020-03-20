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Aydın'da toplu taşıma araçları boş seyretmeye başladı

Aydın'da Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alan vatandaşlar evden dışarı çıkmamaya özen gösteriyor.

20.03.2020 09:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:38
Aydın'da toplu taşıma araçları boş seyretmeye başladı
Aydın 'da Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alan vatandaşlar evden dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Efeler ilçe merkezinde günlük ortalama 50-60 bin yolcu taşıyan Şehiriçi Toplu taşıma araçlarını kullanan kişi sayısı yaklaşık yüzde 90 oranında azalarak 4-5 bin seviyesine düştü. Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, seferlerde hafta sonu saati uygulamasına geçtiklerini belirterek "50 kişilik otobüslerimiz şu anda 4-5 kişi ile sefer yapıyor" dedi.

Aydın'da Korona virüs tehdidiyle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları rutin olarak devam ederken pozitif vaka sayısının artması ile vatandaşlar Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın uyarılarını harfiyyen uymaya başladı. İnsanlar çok zorunlu olmadıkça sokağa çıkmazken Aydın'da toplu taşıma yapan araçları kullanan kişi sayısı da yaklaşık yüzde 90 oranında azaldı.

Aydın Efeler Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, periyodik Korona virüsüne karşı Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarını eksiksiz olarak uyguladıklarını belirterek, "Rutin aralıklarla dezenfekte işlemi yaptırıyoruz. Bunun yanında da her sefer sonrası araçlarımızı sirkeli su ile silip havalandırma işlemi yapıyoruz. Kamu hizmeti verdiğimiz için bir yolcu da olsa seferlere devam ediyoruz" dedi.

"Yolcu sayısı günlük 50-60 binden 4-5 bine düştü"

Aydın'da okullarda eğitim-öğretime ara verilip Korona virüsü tedbirlerinin alınmaya başlamasının ardından insanların uyarılara dikkate alıp sokağa çıkmadığını belirten Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Bizim hizmet verdiğimiz otobüsler 50'şer kişilik. Genellikle de otobüsler bir seferde bu yolcu kapasitesine ulaşıyor. Şu anda ise güzergahta 4-5 yolcu ile seferi tamamlıyoruz. Hesaplamalarımıza göre; Aydın'da yolcu sayısında yüzde 90'ın üzerinde bir düşüş var. Şu anda hafta sonu uygulaması ile çalışıyoruz. Bir yolcu da olsa mağdur olmaması için işimizin başındayız" dedi.

Şoförlük hayatı boyunca ilk defa bu kadar sakin bir dönem yaşadığını belirten şehiriçi otobüs şoförlerinden Emre Kapar, 50 kişilik otobüste 4-5 kişi taşıyarak sefer yaptıklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Efeler, Aydın, Güncel

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