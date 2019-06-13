Aydın'da trafik denetimleri

Aydın
'daki trafik denetimlerinde 17 bin 368 araca 5 milyon 816 bin 889 lira ceza kesildi.
Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mayısta il genelinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 158 bin 301 araç kontrol edildi.
İncelemelerde kusurlu bulunan 17 bin 368 araca 5 milyon 816 bin 889 lira idari ceza uygulandı. Denetimlerde 2 bin 273 araç trafikten men edildi, 227 sürücünün de ehliyetine el konuldu.
Öte yandan aynı dönemde meydana gelen 487 trafik kazasında 366 kişi yaralandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.
Kaynak: AAAydın
, Güncel