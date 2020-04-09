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Aydın'da trafik ekipleri denetimlerine devam ediyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde toplu taşıma araçları üzerinde denetim ve uygulamalarına devam ediyor.

09.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:16
Aydın'da trafik ekipleri denetimlerine devam ediyor
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde toplu taşıma araçları üzerinde denetim ve uygulamalarına devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs salgını kapsamında valiliklere gönderilen genelge ile şehir içi ve şehir dışı toplu taşıma araçlarının yüzde 50 doluluk oranı ile yolcu taşımaya başladı. Aydın'da da şehir içi ulaşım sağlayan araçlar Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bu uygulamaya yönelik kontrollerini sıklaştırdı. Aydın'daki yoğunluk yaşanan otobüs duraklarında ve uygulama noktalarında kontrollerine devam eden ekipler, denetimlerini de sıklaştırdı. Şehir içi toplu taşıma araçları üzerindeki denetimler devam ederken, aynı zamanda motosiklet denetimlerinin de il genelinde devam ettiği öğrenildi. Kurallara uymayan sürücülerin cezai işleme tabi tutulduğu bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Aydın, Güncel
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