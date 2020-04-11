Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, motosikletin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
11.04.2020 01:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:02
Süleyman Demirel Bulvarı'nda, Raşit Dirik idaresindeki 35 ABN 721 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Cisil Daşhan (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Dirik, Kuşadası Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA