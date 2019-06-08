Aydın'da trafik kazası; 1 ölü

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Arslanlı-Güzelköy Mahallesi arasında sabah saatlerinde meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan Yaşar Dağcı (50) motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek su tahliye kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Dağcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Dağcı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN
Kaynak: İHA
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